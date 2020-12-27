Борисполь, Украина, 27 декабря 2020, 07:24 — REGNUM Украинские пограничники запретили въезд в страну гражданке Российской Федерации 1994 года рождения, которая по утверждению сотрудников пограничного ведомства является блогером. Об этом 26 декабря сообщили на странице государственной пограничной службы Украины в социальной сети Facebook.
Гражданка Российской Федерации прибыла на территорию Украины (в аэропорт «Борисполь») рейсом из Турции. По информации пограничников, ранее она нарушила порядок въезда-выезда в Крым.
Девушке пришлось ожидать обратный рейс. Примечательно, что пост с данной новостью собрал немало гневных комментариев в адрес гражданки РФ, которые пользователи оставляли преимущественно на украинском языке. Но были и комментарии, в которых выражалось либо недоумение, либо возмущение поступку сотрудников государственной пограничной службы.
Напомним, ранее украинские пограничники на тех же основаниях на три года запретили въезд в страну актеру Петру Мамонову.