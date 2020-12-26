Кишинёв, , 21:26 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду запросила у генепрокурора Александра Стояногло информацию о расследовании резонансных преступлений в республике. Об этом она 26 декабря написала на своей в Facebook.

«Была встреча с генеральным прокурором Республики Молдова Александром Стояногло. Запросила информацию о ходе расследований по резонансным делам», — написала она.

По её словам, она также поинтересовалась у генерального прокурора, как продвигается следствие и какие есть препятствия в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в настоящее время в Молдавии начинается очень трудный и важный период. Также он призвал своих оппонентов к диалогу, так как, по его словам, в отсутствие диалога «ничего не получится, если его не будет, то будет полная блокировка».

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