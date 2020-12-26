Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Выборы в США, прошедшие в 2020 году, можно сравнить с процедурой избрания лидеров в «странах третьего мира». Об этом 26 декабря сообщил действующий президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

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«Наши (выборы в США — прим. ИА REGNUM) с миллионами и миллионами… отправленных по почте бюллетеней были выборами как в странах третьего мира, — написал глава Белого дома. — Фейковый президент!».

Он отметил, что служивший в Афганистане военный рассказал ему, что выборы в данной стране гораздо более безопасные и гораздо лучше проводятся, чем выборы-2020 в США.

Ранее издание Business Insider сообщило, что глава США Дональд Трамп проводит рождественские праздники за игрой в гольф.

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