Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал обеспечить мирное проведение президентских и парламентских выборов в Центрально-Африканской Республике, сообщил 26 декабря официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны гарантировать, что голосование будет мирным, открытым для всех и заслуживающим доверия», — сказал Дюжаррик журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике погибли три миротворца ООН и ещё двое пострадали.

Обострение в ЦАР произошло на фоне запланированных на 27 декабря выборов президента и парламента. Один из претендентов на президентский пост, не зарегистрированный как кандидат экс-президент Франсуа Бозизе, задействовал в политической борьбе военную силу.

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