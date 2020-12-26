Симферополь, , 18:56 — REGNUM Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом. Об этом 26 декабря он написал в своём Instagram.

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«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат», — написал Гоцанюк.

Он отметил, что, в соответствии с рекомендациями врачей, находится на самоизоляции до полного выздоровления. Также Гоцанюк принял решение в этот период уйти в отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым за сутки 25 декабря подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 338 новых случаях заражения.

Всего в Крыму за период пандемии подтверждено 23 498 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 373 человека, скончались 467 пациентов, в том числе восемь смертей зарегистрировано за минувшие сутки.