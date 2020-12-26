Киев, , 18:34 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от «Слуги народа» Елена Шуляк предлагает штрафовать тех политиков, которые не пользуются украинским языком при «исполнении служебных обязанностей».

Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов страны сегодня, 26 декабря.

«Мне бы лично очень хотелось, чтобы все же наши политики — народные депутаты, министры, и другие государственные служащие… они обязательно, когда выполняют свои служебные обязанности, пользовались украинским языком. И возможно, я была бы радикальной в этом вопросе — предлагала введение для политиков штрафов», — заявила Шуляк.

Она отметила, что несмотря на новое языковое законодательство, часть политиков «не всегда» использует украинский язык, который, на ее взгляд, «нуждается в защите».

Также депутат заявила, что языковой вопрос на Украине до сих очень легко может раскалывать общество пополам и давать отдельным политикам зарабатывать какие-то бонусы.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 января на Украине вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык. За неисполнение языкового законодательства бизнес будут штрафовать. В декабре депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский предложил Раде отменить штрафы за отказ бизнеса от украинского языка, но эта инициатива пока не рассматривалась в сессионном зале, и собственно в президентской фракции нет консолидированного решения по данному вопросу.