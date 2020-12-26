Киев, , 18:24 — REGNUM С начала 2020 года года на границе Украины и Белоруссии было выявлено 48 единиц оружия, заявил пресс-секретарь украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию «Украинская правда».

Материал был опубликован сегодня, 26 декабря.

При этом, подчеркнул Демченко, из обозначенного количества 10 единиц оружия везли из Белоруссии на Украину.

Чиновник пожаловался, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему якобы контрабанды оружия через Украину, однако при этом ни разу официальные подтверждения Минском не предоставлялись.

«Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны государственная пограничная служба Украины не получала», — заявил он.

Пресс-секретарь предположил, что «тоннами оружия» Александр Лукашенко считает отдельные виды изделий и оборудования, поставляемые из Украины в рамках контрактов между белорусскими и украинскими учреждениями, например, для авиационной отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что 24 декабря Александр Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Белоруссии группа Николая Автуховича готовила теракты по всей стране, для чего «тоннами везла оружие через Украину».

Вечером того же дня в МИД Украины заявили, что категорически отвергают «очередные инсинуации» Минска и отметили, что мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Александра Лукашенко по «запугиванию белорусского народа».