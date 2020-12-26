Киев, , 18:12 — REGNUM Правительство Украины решило поддержать очередной «сказочный» инфраструктурный «мегапроект», который никоим образом не повлияет на модернизацию изношенной транспортной системы страны, зато полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии Евросоюза, и поэтому ЕС готов выделить кредит на его реализацию.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном 26 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении оппозиции уточняется, что речь идет о железнодорожной «евроколее» (железнодорожной сети европейского формата(1435 мм)), которая согласно планам министра инфраструктуры Владислава Криклия должна строиться на эстакадах. Ведь, по словам по словам замминистра финансов Кавы, согласно принятой транспортной стратегии ЕС железная дорога определена приоритетным видом транспорта, и ЕС готов выделять кредитные средства на ее развитие.

«О создании рабочих мест, уменьшении кредитной задолженности «Укрзализници», обновлении пассажирских вагонов, изношенных на 92%, речь не идет. Как и о госзаказе вагоностроительным заводам на изготовление новых пассажирских и грузовых вагонов — для спасения производства вагонов в Украине, после 2015 года, рухнувшего в 50 раз», — подчеркнули в ОПЗЖ.

В политсиле задаются вопросом — если уж министр-«реформатор» от «Слуги народа» так мечтает о современной транспортной системе на эстакадах, почему эстакады не были использованы на 30-километровом участке Днепр — Решетиловка?

«Государство потратило 12 млрд грн, чтобы построить там одноуровневый нерегулируемый перекресток. Так же неэффективно были использованы $139,9 млн кредита от Всемирного банка на первую часть объездной дороги под Полтавой — построен участок транспортной развязки длиной всего 5,5 км», — подчеркивают в оппозиции.

В ОПЗЖ уверены: прежде чем брать очередной кредит, чтобы построить евроколею и обеспечить комфортные путешествия в Европу, правительству следовало бы сделать комфортным передвижение украинцев внутри страны.

«Для того и планируют строить широкую европейскую колею на эстакадах, чтобы в свободное от «реформирования» время представители «Слуги народа» могли комфортно путешествовать по Европе в купленных в той же Европе и США новых вагонах или вывозить в ЕС украинские трудовые ресурсы?» — поинтересовались в политсиле.

В ОПЗЖ считают, что громкие заявления министерства инфраструктуры о реформировании украинской транспортной системы, как обычно, прикрывают неэффективное использование и отмывание средств, полученных в качестве кредитов.

«Министерство инфраструктуры давно превратилось в «министерство инфраструктурных сказок» для украинцев, еще со времен предыдущего министра Владимира Омеляна с его идеей построить в стране «гиперлуп», а главное — в систему космического по своим масштабам отмывания бюджетных и кредитных средств», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Также в заявлении политсилы говорится — лишним подтверждением того, что власти Украины не заинтересованы в реальном реформировании и развитии отрасли, являются испорченные отношения с Китаем.

«Если бы это было не так, Зеленский и его окружение не портили бы отношения с Китаем, согласившись под давлением США демонтировать уже установленное телекоммуникационное оборудование китайского гиганта Huawei, 20 лет успешно работающего в нашей стране. Тогда при формировании транспортной стратегии Украины привлекались бы огромные инвестиции Китая, которые он вкладывает в инфраструктуру тех стран, где проходит Шелковый путь. Масштабы этих инвестиций КНР — триллионы долларов», — подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии уверены, что правительство и депутаты от «Слуги народа» берут очередные кредитные средства, чтобы положить их себе в карман.

«Берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть! Берут они, а отдавать предстоит народу Украины», — резюмировали в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что после того как украинская власть бездарно упустила возможность полноценно участвовать в грандиозном проекте «Один пояс — один путь», который свяжет Китай и Европу, неудивительно, что и транспортный маршрут, связывающий Японию и Европу, пройдет мимо Украины.

В свою очередь, правительство Украины заявило, что министерство инфраструктуры в 2021 году начнет работу по вопросу строительства евроколеи, а до 2025 планируется полноценная интеграция в евросети.