Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов бездействует относительно случаев мошенничества, которые могли в ходе выборов главы государства. Об этом в своём Twitter написал президент США Дональд Трамп.

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По словам главы Белого дома, вышеуказанные ведомства не сделали ничего относительно мошенничества на президентских выборах в 2020 году, несмотря на наличие «неопровержимых доказательств».

«Им должно быть стыдно. История запомнит. Никогда не сдаваться. Увидимся в столичном округе Колумбия 6 января», — написал он.

Отметим, 6 января в Конгрессе США должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Таким образом, Джо Байден считается официальным победителем выборов президента 2020 года, и в скором времени именно он возглавит Белый дом.

ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если не останется на второй срок. По данным ряда источников, он уже обдумывает свою новую избирательную кампанию.

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