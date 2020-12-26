Токио, , 16:53 — REGNUM Решение ввести временный запрет на въезд в Японию людей из всех государств мира приняло правительство страны. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает Kyodo.

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«Япония с понедельника (28 декабря — прим. ИА REGNUM) вводит запрет на въезд в страну из всех государств мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера властей Японии будет действовать до конца января 2021 года.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря министр здравоохранения Японии Норихису Тамуру сообщил, что на территории страны обнаружили первые пять случаев заражения разновидностью коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленной в Британии.

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