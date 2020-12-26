Тбилиси, , 16:52 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) окажет содействие Грузии в скорейшей передаче стране вакцины от COVID-19. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

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«Генеральный директор ВОЗ (Тедрос Адан Гебрейесус) заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросе вакцины от коронавируса», — сообщили в пресс-службе правительства.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжит тесно сотрудничать с ВОЗ как в реагировании на пандемию COVID-19, так и в сфере реформ здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк передал Грузии 1000 кислородных концентраторов, 500 медицинских вентиляторов дыхательных путей, 400 больничных коек и аппараты искусственного дыхания.

По данным на 25 декабря, в Грузии выявили почти 219 тыс. случаев заражения коронавирусом. Победили эту инфекцию более 196 тыс. человек, скончались более 2,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

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