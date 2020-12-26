Москва, , 16:34 — REGNUM Ранее заявивший о возможной мобилизации жителей Украины в случае «войны» с Российской Федерацией глава страны Владимир Зеленский вряд ли получит одобрение со стороны народа после данных слов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 26 декабря депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»), комментируя заявление украинского лидер.

По его словам, настоящий шок от заявления президента Украины, вероятно, испытали жители страны.

«На какую войну и с кем он (Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) собрался мобилизовывать людей? — заявил Бальбек. — Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать».

Депутат Госдумы РФ добавил, что возмущение Зеленский со стороны жителей Украины из-за своей агрессивной риторики получил, а вот очков среди граждан не добавил.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что на Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в случае «нападения» Российской Федерации на страну.

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