Москва, , 16:22 — REGNUM Министерство иностранных дел России ответило на рождественское письмо посла Соединённых Штатов в Москве Джона Салливана, которое было адресовано Санта Клаусу.

Ранее на странице американского посольства в Facebook была опубликована фотография письма Салливана, в котором он пишет, что в 2020 году он «вёл себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию». В своем письме он просит у Санта Клауса вакцину от COVID-19, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — ответили в МИД России американскому послу.

Среди указанных подарков, о которых сообщил МИД, — в том числе российская вакцина от COVID-19 «Спутник-V», которая, как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, уже одобрена для использования людьми старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 в России уже стартовала. Сейчас прививаются лица из различных групп риска. Как только удастся нарастить промышленные объемы выпуска вакцины, начнется всеобщая вакцинация.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации дало разрешение на применение вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи, лицам старше 60 лет при массовой вакцинации.

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