Москва, , 16:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило в сети микроблогов Twitter на письмо посла США в России Джона Салливана Санта-Клаусу.

Известно, что 22 декабря посольство США в Москве выложило на своей странице в социальной сети Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. На одной из фотографий видно, что одна из новогодних ёлок в посольстве украшена дезинфицирующим средством для рук и масками.

«Чувство юмора как никогда необходимо в этом трудном году», — сказано в подписи к фотографии.

Кроме того, на странице посольства США в Москве на Facebook опубликовано письмо посла Джона Салливана Санта-Клаусу. В письме Салливан утверждает, что весь год вел себя хорошо, в частности, «носил маску и сохранял дистанцию». В качестве подарка Салливан просит у Санта-Клауса новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19, и беговые кроссовки.

В МИД РФ решил пошутить относительно письма Салливана.

«Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашегоДеда Морозаесть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет», — написано в официально аккаунте МИД РФ в сети микроблогов Twitter.

Стоит отметить, что послу Салливану 20 ноября исполнился 61 год. А сегодня министерство здравоохранения России выдало разрешение на вакцинацию первой в мире вакциной против коронавируса «Спутник V» лиц старше 60 лет.