Анкара, , 16:00 — REGNUM Турция, у которой нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, однозначно займет достойное место в «глобальной архитектуре, как в политическом, так и экономическом планах». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия нового предприятия по переработке карбоната лития в провинции Эскишехир.

По его словам, сразу на многих фронтах ведет борьбу современная Турция.

«Мы (власти Турции) не остановимся и не проявим нерешимости, — сказал турецкий лидер. — Каждый процесс в регионе и мире подтверждают силу и значимость Турции».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с журналистами заявил, что глава РФ Владимир Путин — это честный человек, который держит своё слово.

Читайте также: Эрдоган считает Путина человеком слова