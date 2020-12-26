Москва, , 15:46 — REGNUM Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, который проживает в России, стал отцом. Об этом 26 декабря сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

«Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он не сообщил, какое имя получил новорожденный.

Отметим, Эдвард Сноуден летом 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вынужден был бежать из Соединенных Штатов сначала в Гонконг, а затем — в Москву, где некоторое время пребывал в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Позднее Россия представила ему временное убежище, в 2014 году — трехлетний вид на жительство, который потом стал бессрочным.