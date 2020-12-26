Москва, , 15:26 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон вместе со спикером молдавского парламента Зинаидой Гречаной в ходе рабочей поездки встретились в Москве с председателем политический партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, сообщили 26 декабря на telegram-канале Игоря Додона.

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Участники встречи обсудили сотрудничество Партии социалистов Молдавии с партией «Справедливая Россия».

Стороны также обсудили избирательные кампании в связи с выборами, которые в ближайшем будущем пройдут в двух государствах. В Российской Федерации 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу восьмого созыва, а в Молдавии в 2021 году велика вероятность проведения досрочных парламентских выборов.

«Кроме того, говорили с Сергеем Мироновым о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса, которая сейчас начала применяться в Российской Федерации, а также в некоторых зарубежных странах», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Игорь Додон выразил благодарность в адрес российского руководства за поддержку Молдавии, в частности, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.