Москва, , 14:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего сегодня, 26 декабря, легендарного советского разведчика Джорджа Блейка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что Блейк скончался в возрасте 98 лет. В России он известен под именем Георгия Ивановича. Блейк был британским разведчиком, который после войны в Корее по убеждениям стал работать на Советский Союз. Раскрыть Блейка западные спецслужбы смогли только благодаря перебежчику из польской разведки. Блейк был осужден на 42 года, но смог бежать из тюрьмы и переправиться в Советский Союз. В СССР Блейк был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Работал в Институте мировой экономики и международных отношений.

Российский лидер приносит глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка.

«Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранения мира на планете», — пишет Владимир Путин.

«Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул президент России.