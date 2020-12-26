Тирасполь, , 13:44 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский вновь заявил о готовности к диалогу с властями Молдавии. Об этом лидер ПМР заявил в ходе пресс-конференции, сообщает 25 декабря пресс-служба главы республики.

Красносельский заявил о неизменности своей позиции.

«Мы готовы к диалогу — как в формате «1+1», так и в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия и Украина, как гаранты и посредники, ОБСЕ в качестве посредника, а также США и ЕС в качестве наблюдателей — ИА REGNUM). Мы остаемся верны принципам добрососедства, сотрудничества и договороспособности. При этом мы однозначно настаиваем на присутствии на берегах Днестра миротворцев России», — заявил он.

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Напомним, ранее Красносельский призвал не воспринимать серьезно первичные заявления новоизбранного президента Молдавии Майи Санду, сделанные ею сразу же после избрания президентом. Отметим, после своего избрания президентом Молдавии Санду заявила, что будет добиваться прекращения российской миротворческой миссии в Приднестровье.

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