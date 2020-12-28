Киев, , 08:14 — REGNUM В Международном суде в Гааге всё готово для начала расследования на основе проведенной экспертизы на Украине. Почему украинские политики рано обрадовались, решив, что это расследование чем-то угрожает России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568

То, что украинская пропаганда называет «российской агрессией», расследоваться не будет (в том числе потому, что это не в юрисдикции Гаагского суда). Зато суд может расследовать события и на киевском Майдане, и в других городах (в том числе и в Одессе), и в Крыму, и на Востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, высказавшись о «неотвратимом международном правосудии», которое обязательно покарает «российских преступников, выказал серьезное несоответствие своих знаний и занимаемой должности. Действительно, для того чтобы Гаагский суд смог покарать не дающих покоя Кулебе «российских преступников», необходимо, чтобы Россия подпадала под юрисдикцию этого суда.

А Россия, так же как и США, кстати, не является участником т.н. Римского статута, без чего Международный уголовный суд никаких расследований в отношении России вести не вправе. А вот украинские граждане, совершившие преступления на почве постмайданной военной деятельности, могут получить от Гаагского суда полный кейс проблем. И все из-за неуемного стремления Украины в Европу.

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: на пути в «гаагскую яму»».