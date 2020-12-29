Ватикан, 29 декабря 2020, 09:54 — REGNUM Необычные дипломатические ходы, которые демонстрирует Ватикан в отношении участников последней карабахской войны. могут свидетельствовать о наличии у Святого престола своего оригинального плана действий. Каков этот план, пытался разобраться редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Собор Святого Петра. Ватикан
Собор Святого Петра. Ватикан

Боевые действия недавней карабахской войны начались ночью 27 сентября. Именно в этот день был запланирован визит главы Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II в Ватикан. По словам Гарегина II, папа Франциск осудил нападение. Но Ватикан не забывал о Закавказье и в более спокойные времена, не оставляет его своим вниманием и теперь, когда боевые действия удалось остановить. Визит в Ереван апостольского нунция в Армении и Грузии архиепископа Жозе Авелино Беттанкура, состоявшийся с 5 по 9 декабря, был несколько необычен.

Встретившись с предстоятелем Армянской апостольской церкви и президентом Армении Арменом Саркисяном, Беттанкур назвал трехстороннее соглашение о прекращении огня лишь началом мирного процесса, а приоритет в продвижении к миру должен в данном случае принадлежать Минской группе ОБСЕ. Странная мысль, ведь именно страны — участницы Минской группы, такие как Франция или США, не смогли добиться дипломатических успехов в разрешении конфликта. Зачем же тогда Ватикан через своего посла продвигает международное участие в формате МГ?

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