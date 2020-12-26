Киев, , 11:43 — REGNUM Главой Ивано-Франковской области согласно указу президента Украины Владимира Зеленского назначен Андрей Бойчук, сообщает 26 декабря пресс-служба президента Украины.

Соответствующий указ был подписан главой государства 24 декабря.

Отмечается, что с 2010 года Бойчук занимал различные должности в компании «Укртрансгаз», а в период с 2014 по 2015 год занимал должность директора департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Напомним, указ об отставке трех губернаторов, среди которых был глава Ивано-Франковской области, был подписан Зеленским 5 ноября. Отмечается, что чиновники были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.