Киев, , 11:35 — REGNUM В Киеве в одном из супермаркетов сети «Фуршет» обнаружили поздравительные открытки с Днем защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала журналистка Татьяна Наконечная.

Инцидент произошел в супермаркете, который расположен в жилом массиве Нивки, где украинская журналистка обнаружила открытки, вызвавшие в комментариях под постом журналистки негодование большинства читателей.

«Вот такие открытки продаются в «Фуршете» на Нивках. У вас там все нормально? Ничего не перепутали? Страну, например», — возмутилась представительница украинских средств массовой информации по случаю неожиданной находки.

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Напомним, на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко официально запретили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине резонанс вызвала информация о производстве на фабрике елочных игрушек в Киевской области игрушек с надписью «Армия России».

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