26 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Действующие дипломаты и чиновники излучают уверенность в том, что ничего существенного в польско-американских отношениях не произойдет. По словам заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача, от политики Байдена ожидаются лишь «косметические изменения». Однако даже в проправительственном лагере не все разделяют эти чувства.

Станислав Стремидловский, , 12:00 — REGNUM



Анджей Дуда и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Избранный президент США Джо Байден направил ответное письмо своему польскому коллеге Анджею Дуде. Напомним, что президент Польши в послании от 15 декабря поздравил Байдена с избранием на высший пост и перечислил ключевые, с точки зрения Варшавы, направления двустороннего диалога. В них вошли инициатива «Троеморье», закупки сжиженного природного газа у США, усиление американского военного присутствия в Польше.

О содержании письма Байдена в четверг, 24 декабря, рассказал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский. «Вице-президент Харрис и я вступим в должность во времена серьезных глобальных проблем — от коронавируса до климатических изменений — которые пересекают границы и требуют международного сотрудничества, — сообщил избранный президент США. — Мы рассчитываем на сотрудничество с Вами и правительством Польши в решении проблем, стоящих перед нашими странами и народами». Но Байден обозначил повестку, которую он мог бы предложить и другим мировым державам, в то время как Варшаву сейчас интересует региональный подход Вашингтона с учетом западного (Брюссель — Берлин) и восточного (Москва) флангов Польши. Действующие дипломаты и чиновники излучают уверенность в том, что ничего существенного в польско-американских отношениях не произойдет. По словам заместителя главы МИД Польши Марчина Пшидача, от политики Байдена ожидаются лишь «косметические изменения».

Марчин Пшидач Gov.pl

Однако даже в проправительственном лагере не все разделяют эти чувства. Как заявил в интервью порталу wPolityce профессор Рафал Хведорук, демократическая администрация будет отличаться от республиканской, в контакты с которой польские власти вложили немало усилий. То, как США станут устанавливать диалог с Брюсселем, Берлином и Парижем, сильно повлияет на возможности Польши в ЕС и оказание ею влияния на западных партнеров. Прежние хорошие контакты с президентом США Дональдом Трампом правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) подавал польскому общественному мнению как «компенсацию» сложной полемики на линии Варшава — Брюссель и Варшава — Берлин, отмечает профессор. Учитывая специфику правящего лагеря, состоящего из трех партий, шаткое парламентское большинство PiS, как говорит Хведорук, ожидать следует «всего, что угодно». Иными словами, в правящей коалиции могут появиться альтернативные точки зрения на польско-американские отношения и попытки сепаратных выходов на Вашингтон, чтобы заручиться его поддержкой.

Варшава пробует играть на опережение. Польская интеллектуальная мысль в целом склоняется к тому, что главное направление американской внешней политики будет следующие четыре года сосредоточено на Китае. Отсюда сделанный министром иностранных дел Польши Збигневом Рау ход, когда он на днях высказал скепсис в отношении продолжающихся уже семь лет обсуждений между ЕС и Китаем параметров проекта Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (CAI) и предложил дополнить их приглашением за стол «наших трансатлантических союзников». В декабре сего года Пекин пошел на значительные уступки, что вызвало удовлетворение как Еврокомиссии, так и председательствующей в ЕС до конца года Германии. «Однако Польша стала первой страной — членом ЕС, которая открыто поставила под сомнение CAI, по которому до сих пор ведутся переговоры», — замечает портал Kresy. Это было воспринято как желание Варшавы напрямую вовлечь США в переговоры между ЕС и Китаем. Очевидно, что польская инициатива не вызовет одобрения Брюсселя и Берлина. И большой вопрос в том, была ли она заранее согласована с Вашингтоном, или польская дипломатия решила выдать американским коллегам аванс в надежде на взаимность.

Збигнев Рау (сс) Vargunn

Одновременно Польша начинает восстанавливать формальные контакты с Москвой. Вечером 23 декабря польское посольство в России сообщило о «назначении Кшиштофа Краевского на должность посла Республики Польша в Российской Федерации». Место посла было вакантно шесть месяцев. Со временем станет ясно, с какими инструкциями Краевский прибудет в Москву, хотя можно с большой долей уверенности предположить, что многое тут будет зависеть от выстраивания российско-американского трека. Бывший посол Польши в США Рышард Шнепф предполагает, что диалог Вашингтона и Москвы состоится, в частности, по ядерному оружию. Это не та проблематика, куда Варшава может просунуть свою ногу. Однако как только повестка дня между США и Россией будет затрагивать широкий круг региональных проблем постсоветского пространства, тогда можно ожидать пристальный интерес Польши к российско-американским отношениям.

Если судить по письму Байдена, пока речи об этом не идет. Более того, упоминание им климатических изменений как темы польско-американских отношений говорит о том, что Варшаве настоятельно советуют сосредоточиться на «новом зеленом курсе», дорогостоящем выстраивании альтернативной энергетики. И здесь польскому правительству придется иметь дело с Германией и Францией. Интересно, как это отразится на текущих газовых проектах, которые реализует Варшава — строительстве газопровода Baltic Pipe и расширении мощностей по приему американского СПГ.