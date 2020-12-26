Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Посольство Российской Федерации в США заявило, что американские власти несут полную ответственность за «визовый тупик» между Россией и США, а также систему визовых разменов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

Заявление посольства России стало ответом на публикацию в одной из центральных газет США — Washington Post, в которой журналисты со ссылкой на государственный департамент сообщили, что американское посольство в Москве крайне перегружено и недоукомплектовано сотрудниками, поскольку каждая дипломатическая виза в Россию якобы требует «затяжных переговоров». Утверждается, что власти США не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть в американское посольство для того, чтобы отремонтировать неисправные лифты и пожарную сигнализацию. В Госдепе сетуют, что высокопоставленные американские дипломаты якобы вынуждены заниматься уборкой снега и работать с дезинфицирующими средствами.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что вся эта информация не соответствует действительности. Вся ответственность за «визовую войну» целиком и полностью лежит на США, именно они были её инициаторами.

«Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой «визовой войны», — заявили в российском посольстве.

В российской дипмиссии напомнили, что именно Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских заграничных учреждений получают разрешения на въезд в США только в увязке с выдачей вих для американских работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение закрыть свое генеральное консульство во Владивостоке и приостановить работу генерального консульства в Екатеринбурге.