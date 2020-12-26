Владивосток, , 08:34 — REGNUM Новейший морской тральщик «Яков Баляев», завершивший программу государственных испытаний, вошёл в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота России. Об этом 26 декабря сообщает пресс-службе ТОФ.

«После подписания акта о приёме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ корабль включён в боевой состав Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии и митинге, состоявшихся на причале флота на Корабельной набережной в центре Владивостока, приняли участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, представители санкт-петербургского кораблестроительного завода, администрации приморского края и ветераны ВМФ. Авакянц напомнил собравшимся, что «Яков Баляев» является уже вторым кораблём, который флот принял в свой состав за последние два дня — накануне флаг ВМФ России был поднят на корвете «Герой России Алдар Цыденжапов».

Новейший минно-тральный корабль проекта 1270 «Яков Баляев» был построен для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге и прибыл через Северный морской путь во Владивосток. Его уникальный корпус из монолитного стеклопластика обеспечивает дополнительные возможности борьбы со всеми видами современных морских мин. Всего ТОФ получит три корабля этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший морской тральщик «Яков Баляев» завершил программу государственных испытаний в Японском море.

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