Киев, , 08:11 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «войне с Россией» является бредом и не актуально, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, в стране прошла «мода на войну».

«Сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления — они, по-моему, просто бред», — сказал политолог, которого цитирует НСН.

Кроме того, как отметил Охрименко, украинские граждане не рассматривают всерьез подобные намерения.

«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией», — сказал Охрименко.

Эксперт выразил недоумение планам Зеленского мобилизовать жителей Украины на войну с РФ, поскольку, согласно опросам, у них нет негативного отношения к российскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет проведена всеобщая мобилизация в случае «нападения» России. При этом в мобилизации будут участвовать «как мужчины, так и женщины».

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