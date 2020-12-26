Москва, , 08:03 — REGNUM Решение споров между властями РФ и иностранными инвесторами в международном арбитраже допускается при условии, что соответствующий международный договор ратифицирован Россией и к нему принят соответствующий федеральный закон. Об этом говорится в новом определении Конституционного суда РФ.

Документ разъясняет постановление от 27 марта 2012 года, принятое по ходатайству правительства РФ. Тогда Конституционный суд разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения.

По оценке правительства России, такое истолкование нормы может необоснованно пониматься как допускающее применение положений международного договора на рассмотрение международного арбитража (в части согласия России на передачу споров с иностранными инвесторами), то есть применение до вступления в силу.

В результате Конституционный суд разъяснил, что постановление восьмилетней давности не предполагает, что согласие правительства России на временное применение международного договора РФ распространяется на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.

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