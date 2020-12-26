Гавана, , 08:04 — REGNUM Все прибывающие на Кубу с 10 января должны будут иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Острова Свободы.

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«Принимая во внимание международную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, и высокий процент случаев инфицирования, выявленный у прибывших из-за рубежа, после открытия международных аэропортов было принято решение установить в качестве требования для въезда на национальную территорию всех международных путешественников — сертификат о прохождении ПЦР-теста за 72 часа до начала поездки», — говорится в сообщении ведомства.

Сертификат, подтверждающий «отрицательный результат на COVID-19», выдаётся путешественнику сертифицированной лабораторией «в стране происхождения». По прибытии на Кубу ему также будет необходимо соблюсти введённые ранее в ноябре медицинские протоколы, включая сдачу нового ПЦР-теста и нахождение в изоляции до получения его результатов.

На Кубе, по данным национального минздрава, с начала эпидемии было выявлено 10 900 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 183 случая за последние сутки. Умерли 140 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, после локдауна весной и летом вся активность туроператоров на выездном туристическом рынке сосредоточилась на пяти основных открытых в августе-сентябре туристических направлениях: Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы и Танзания (Занзибар).

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