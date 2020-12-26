Киев, , 07:52 — REGNUM Генерал вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подверг критике слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае нападения армии РФ на Украину в стране будет объявлена всеобщая мобилизация при том, что мобилизовать будут как мужчин, так и женщин. Свою точку зрения офицер ВСУ выразил 25 декабря изданию «Новое время».

По словам Кривоноса даже в случае мобилизации в украинскую армию мужчин и женщин, они во-первых не обучены держать в руках оружие, во вторых — не хотят воевать.

«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — отметил он.

Офицер украинской армии констатировал, что на Украине на государственном уровне не поддерживается патриотизм и отметил, что украинское государство должно в том числе идеологически воспитывать этот так называемый мобилизационный резерв, на что потребуется не один год.

«У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается», — подчеркнул заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, генерал ВСУ отметил, что после мобилизации людей необходимо обучить. А само по себе огромное количество мобилизованных «не решит вопрос способности противодействовать врагу».

«Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», — добавил Кривонос.

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Напомним, ранее президент Украины в интервью изданию «Фокус» заявил, что в случае нападения Российской Федерации на Украину в стране будет объявлена всеобщая мобилизация при которой мобилизованы будут не только мужчины, но и женщины.

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Отметим, украинский президент также пояснил, что официальный Киев не может выйти из Минских соглашений, так как в данном случае с РФ могут быть сняты санкции.