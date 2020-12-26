Кишинёв, , 07:21 — REGNUM Благодарность в адрес руководства Российской Федерации выразил бывший президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи в Москве с заместителем руководителя администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом Додон написал 25 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

В ходе встречи, по словам бывшего молдавского президента, обсуждался круг вопросов, который касался укрепления стратегического партнерства между Молдавией и Россией. Также были подведены итоги уходящего 2020 года в отношениях между двумя государствами. Несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса и политические процессы в Молдавии, была отмечена положительная динамика отношений между странами.

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Предметом обсуждения была также перспектива экономического сотрудничества между Молдавией и Россией, в том числе — региональная кооперация.

«Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018—2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок», — заключил Додон.

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Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что будет защищать дружбу Молдавии с Россией. Бывший молдавский президент также сообщил, что будет и дальше заниматься политической деятельностью и намерен вновь возглавить молдавскую Партию социалистов.