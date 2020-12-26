Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Власти США развязали «визовую войну» с Россией и поставили ее в рамки персональных визовых разменов. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, размещенном на его странице в Facebook.

«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — отметили в дипмиссии РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что вина за сложившиеся отношения лежит полностью на Вашингтоне. При этом в посольстве отметили, что РФ уже не раз призывала американские власти нормализовать ситуацию между странами в визово-дипломатической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон объявил о планах закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке, а американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия находится в списке врагов США.

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