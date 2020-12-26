Минск, , 02:59 — REGNUM Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 не будет принимать президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, передает телеканал ОНТ.

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Глава республики пояснил, что относит себя к «скептикам» в этом вопросе.

«Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек — я уже министру сказал, он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду», — рассказал он.

Вместе с тем, по словам Лукашенко, власти Белоруссии планируют привить от COVID-19 в весенние месяцы примерно 1,2 млн жителей республики. Президент отметил, что это число может быть и больше, если найдется соответсвующее количество желающих вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Александр Лукашенко рассказал, что он якобы бессимптомно переболел COVID-19. В начале августа президент заявил, что его заражение коронавирусом SARS-CoV-2 было умышленным шагом его врагов.

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