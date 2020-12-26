Тегеран, , 09:43 — REGNUM 25 декабря заместитель министра туризма Ирана и его афганский коллега обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заместитель министра туризма Ирана Вали Теймурии его афганский коллега Моджган Мостафави обсудили расширение сотрудничества в этом направлении в ходе видеоконференции.

Теймури подчеркнул необходимость развития сотрудничества в области туристического образования путем проведения учебных семинаров.

Обе стороны также отметили важность открытия границ и возобновления туристической деятельности в соответствии с действующими медицинскими протоколами.

Заместитель министра туризма Ирана также пригласил своего коллегу принять участие в Тегеранской выставке индустрии туризма, которая состоится в ближайшие месяцы.

В ходе мероприятия также был обсужден ряд других вопросов, связанных с проблемой получения виз, а также развитием транспортной инфраструктуры.