Тегеран, , 09:54 — REGNUM 25 декабря председатель сербского национального собранияИвица Дачич заявил, что сербские лидеры полны решимости расширять и углублять отношения с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече с послом Ирана в Белграде Рашидом Хассанпуромон отметил: «Когда я находился у руля министерства иностранных дел, всегда выступал за сохранение и развитие двустороннего и международного сотрудничества. Я буду продолжать играть эту роль в своей новой должности и ответственности, укрепляя межпарламентское сотрудничество».

Высоко оценив нынешний уровень отношений, он подчеркнул, что у двух стран есть много возможностей для улучшения отношений, особенно в экономической и сельскохозяйственной сферах.

Сербский чиновник также высоко оценил принципиальную позицию Исламской Республики Иран по поддержке национального суверенитета и территориальной целостности стран, в том числе Сербии, заявив, что СВПД является величайшей дипломатической победой и достижением в установлении мира, стабильности и безопасности.

«К сожалению, выйдя из ядерной сделки, администрация Трампа устранила все ее выгоды и заменила их кризисом», — сообщил Дачич.

Посол Ирана, в свою очередь, передал сербскому представителю теплые приветствия спикера парламента Мухаммеда Бакера Калибафаи пригласил его посетить Тегеран.