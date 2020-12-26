Тегеран, , 09:59 — REGNUM Критикуя молчаливое согласие стран в отношении преступлений саудовской коалиции, посол Ирана в СанеХасан Ирлузаявил, что США и их союзники стремятся уничтожить Йемен. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ирлу написал в своём Twitter-аккаунте: «В течение 2100 дней агрессии и осады в Йемене наблюдалась катастрофическая ситуация по всем стандартам. Мы видим цели войны против йеменского народа, мы видим в этом проект США и использование государств-инструментов в своих целях».

Следует отметить, что в результате атак саудовской коалиции было разрушено 569 283 жилых дома, 177 высших учебных заведений, 1393 мечети, 399 туристических центров, 389 больниц и клиник, а также 1099 школ и колледжей.

По данным источника в оперативном центре связи и координации по наблюдению за нарушениями, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нарушила в ноябре Стокгольмское соглашение 6 569 раз, выпустив 1199 артиллерийских снарядов и 4960 пуль по мирным жителям.