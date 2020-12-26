Тегеран, , 10:04 — REGNUM 25 декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ)Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере поздравил христиан, проживающих в восточных государствах, с Рождеством Христовым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы поздравляем всех благородных христиан, проживающих в восточных странах, особенно тех, кто делил с нами землю с самого зарождения истории и цивилизации, мы принесли жертвы ради их выживания и сосуществования в азиатском регионе», — написал он в своем твиттере.

Зариф выразил надежду, что каждый станет свидетелем нового года благожелательности, поиска правды и терпимости. Ранее в своём послании глава МИД Ирана поздравил с новым годом христиан всего мира.

Тем временем спикер парламента ИранаМохаммад Бакер Калибаф в послании поздравил своих коллег из христианских стран с Рождеством, пожелав крепкого здоровья, успехов, счастья и процветания христианским народам и правительствам.