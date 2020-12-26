Тегеран, , 10:50 — REGNUM 25 декабря министр иностранных дел Боснии и ГерцеговиныБисера Турковичподчеркнула необходимость укрепления связей с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Ирана в Сараево Резой Келичханомона высоко оценила двусторонние отношения, заявив, что народ Боснии и Герцеговины никогда не забудет помощь Ирана этой стране в 1990-х годах, при этом память об этом навсегда останется в истории страны.

По ее словам, между двумя странами существуют различные экономические направления сотрудничества, включая совместное участие в реализации инфраструктурных проектов и развитии туризма.

«К счастью, политические консультации между Боснией и Герцеговиной и Исламской Республикой Иран проводятся регулярно, и мы должны использовать данную платформу для поиска новых направлений двустороннего сотрудничества», — заявила глава МИД Боснии и Герцеговины.

Келичхан, со своей стороны, подтвердил неизменную позицию Ирана по поддержке территориальной целостности и независимости демократической Боснии и Герцеговины, заявив, что Тегеран будет решительно поддерживать правительство этой страны.

«Мы должны использовать все наши возможности для расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, и, несмотря на нынешнюю ситуацию с пандемией, мы продолжим свои усилия в этом направлении», — отметил он.