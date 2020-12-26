Тегеран, , 11:12 — REGNUM 25 декабря спикер парламента ИранаМохаммад Бакер Калибаф в послании поздравил своих коллег в христианских странах с годовщиной рожденияИисуса Христа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я верю, что конструктивное взаимодействие между религиями приведет к достижению мира, справедливости и прогресса в человеческом обществе, точно так же, как Иисус Христос проповедовал трансцендентность человека в укреплении мира, любви и дружбы», — сказал Калибаф.

«Молясь Всевышнему о скорейшем разрешении глобального кризиса COVID-19, я выражаю готовность парламента к дальнейшему межпарламентскому сотрудничеству в целях укрепления двусторонних отношений со всеми дружественными государствами», — говорится в послании.

Калибаф также пожелал своим коллегам крепкого здоровья, успехов, счастья и процветания народам и правительствам.