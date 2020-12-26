Тегеран, , 12:24 — REGNUM 24 декабря председатель Комитета по иностранным делам сербского парламентаЗарко Обрадович высоко оценил постоянно растущие связи между Тегераном и Белградом, заявив, что развитие всесторонних отношений с Ираном является приоритетной задачей его страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 декабря.

На встрече с послом Ирана в Сербии Рашидом Хассанпуромон отметил:

«Исламская Республика является большой страной, и хотя Сербия невелика по размеру и населению, она пользуется высоким статусом с точки зрения международной роли».

«Сербия и Иран имеют большой потенциал для расширения сотрудничества, особенно в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта и туризма», — сказал Обрадович.

Он также подчеркнул: «Мы не должны допустить, чтобы международные события негативно влияли на двусторонние отношения. Мы высоко ценим принципиальную позицию Ирана в поддержку национального суверенитета и территориальной целостности стран».

Посол Ирана, в свою очередь, заявил, что независимость в действиях и приверженность стран принятым принципам и обязательствам определяют их вес и авторитет на международной арене.

«Иран преисполнен решимости укреплять сотрудничество с Республикой Сербия в столь важном Балканском регионе. Межпарламентское сотрудничество всегда способствовало взаимодействию в других областях», — отметил иранский посол.

Хассанпур далее заявил, что Иран всегда приветствовал и поддерживал конструктивный диалог и взаимодействие в отношениях со странами и даже взял на себя ключевую роль в этом направлении.