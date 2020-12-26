Тегеран, , 12:29 — REGNUM 24 декабря официальный представитель правительства ИранаАли Рабиеи объявил о получении лицензии на осуществление денежного перевода для закупки вакцины от COVID-19, заявив, что непрекращающиеся усилия центрального банка дали свои результаты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 декабря.

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В своем твиттере Рабиеи высоко оценил последовательные шаги правительства, отметив, что в конечного итоге банк выдал лицензию на перевод денег для покупки вакцины.

«На данном этапе выделено 200 миллионов евро, Центробанк предоставит валютные ресурсы для закупки коронавирусной вакцины в необходимом объеме», — сказал он.

Глава Центрального банка Ирана Абдонназер Хемматиранее заверил иранский народ, что проблема покупки вакцины будет решена в ближайшее время. Он сообщил о достижении предварительного соглашения от банка в Корее и выдаче распоряжения об оплате вакцины.