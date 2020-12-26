Ереван, , 01:52 — REGNUM Тридцать четыре человека оказались в полицейских участках после того, как вышли на улицы Еревана с требованием скорейшей отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна. Об этом 25 декабря сообщили журналистам в оппозиционном «Движении спасения родины».

«В соответствии с информацией, переданной СМИ полицией, в участки были доставлены 28 граждан. Однако сопоставив данные, мы выяснили, что их число достигает 34», — говорится в сообщении.

Оппозиционные активисты отметили, что задержания на улицах Еревана проводились полицией с применением грубой силы.

Напомним, акции протеста в Ереване проходят в связи с тем, что Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Накануне премьер-министр Армении предложил политическим силам республики обсудить тему внеочередных выборов в парламент.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян предложил оппозиции обсудить внеочередные выборы в парламент