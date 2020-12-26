Тирана, , 20:51 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Албании Гент Цакай 25 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о том, что Албания окажет финансовую поддержку двум албанским школам в черногорском городе Туз.

Флаг Албании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, школы получат современную литературу на албанском языке.

Также албанский МИД профинансировал создание первой библиотеки на албанском языке в черногорском городе Ульчин (серб. Ульцинь).

В настоящее время ведется работа по созданию межгосударственного фонда финансовой поддержки албанцев в Черногории, основной целью которого будет поддержка образования на албанском языке.

Цакай пообещал, что в ближайшее время Албания откроет Генеральное консульство в Ульчине.

Читайте ранее в этом сюжете: После Косово Албания намерена объединить энергосистему и с Македонией