Приштина, , 07:27 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, епископ Тираны Дода Джерджи в ходе праздничной рождественской мессы произнес проповедь, в ходе обратился к присутствовавшим в кафедральном храме Матери Терезы политикам, среди которых был и и.о. премьер-министра Авдулла Хоти.

Епископ Тираны Дода Джерджи Я приглашаю ответственные институты и политиков страны вновь обрести мудрость, свойственную первым руководителям Косово, былой энтузиазм бороться за свободу и волю к миру, которая была у нас раньше, для того, чтобы восстановить доверие, обрести внутренний мир, поскольку мир, примирение и доверие друг к другу это не только единственная постоянная потребность, и она нужна не только одному поколению — это постоянная ответственность, которая лежит на каждом из нас, как того желает сам Бог.

Епископ призвал политиков не бояться помогать людям в их бедах и заботиться об их будущее, постольку так они заслуживают доверие народа.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, епископ также публично помолился о жертвах пандемии COVID-19, о страдающим этим недугом и особенно о медицинском персонале, не жалеющим сил ради спасения больных.

В настоящее время Косово находится на пороге новых парламентских выборов.

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