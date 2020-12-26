Приштина, 26 декабря 2020, 07:27 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, епископ Тираны Дода Джерджи в ходе праздничной рождественской мессы произнес проповедь, в ходе обратился к присутствовавшим в кафедральном храме Матери Терезы политикам, среди которых был и и.о. премьер-министра Авдулла Хоти.
Епископ призвал политиков не бояться помогать людям в их бедах и заботиться об их будущее, постольку так они заслуживают доверие народа.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, епископ также публично помолился о жертвах пандемии COVID-19, о страдающим этим недугом и особенно о медицинском персонале, не жалеющим сил ради спасения больных.
В настоящее время Косово находится на пороге новых парламентских выборов.
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