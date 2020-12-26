Тунис, , 01:06 — REGNUM В Тунисе продлен еще на полгода режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба президента страны Каиса Сайеда.

«Президент Сайед решил продлить режим ЧС на всей территории республики на шесть месяцев с 26 декабря по 23 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Других подробностей пресс-служба не сообщила. Также не уточняется причина продления режима ЧС.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации впервые был объявлен в Тунисе 24 ноября 2015 после нападения на автобус с президентской охраной. С тех пор режим ЧС в стране неоднократно продлевался.