Берлин, , 16:00 — REGNUM Глава балканского департамента МИД Германии Сюзан Шутц 25 декабря заявила, что внутренняя политика Косово существенно осложнила ход диалога между Сербией и Косово, причем грядущие выборы и создание нового правительства его не облегчат.

В интервью для Deutsche Welle немецкий дипломат подчеркнула, что продвижение диалога в интересах Сербии, поскольку она ведет переговоры о вступлении в Евросоюз. Шутц заявила, что она уверена, что в Сербии понимают, что независимость Косово необратима и подчеркнула, что уже 20 января к власти в США придет новое правительство, которое даст диалогу новый стимул.

Политик подчеркнула, что Германия настаивает на том, чтобы окончательное соглашение между Сербией и Косово «не подрывало стабильность в регионе», то есть не содержало положений о территориальном обмене.

Комментируя скользкий вопрос о либерализации визового режима между Евросоюзом и Косово Шутц отметила, что для его решения надо «преодолеть скептицизм нескольких стран-членов».

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