Афины , , 08:04 — REGNUM В пятницу, 25 декабря, правительство Греции опубликовало президентский декрет о расширении территориальных вод в Ионическом море на 12 миль. Ранее территория также оспаривалась Албанией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, декрет включает включение в состав территориальных вод Греции пространство в северной зоне Ионического море, простирающееся до мыса Тенаро на Пелопонесских островах.

Греческое периодическое издание Protothema опубликовало подробный репортаж о решении президента, назвав его «ясным посланием Турции», поскольку в тексте документа подчеркивается, что в соответствии с Конвенцией ООН правительство Греции располагает право «распространять положение данного пункта и в своих территориальных водах».

Расширение территориальных вод означает расширение Исключительной экономической зоны Греции в Ионическом море, где страна может осуществлять поиск разработку месторождений и использовать ресурсы, в том числе для производства электроэнергии из воды и воздуха.

Ожидается, что соглашение между Албанией и Грецией будет подписано в Гааге, в Международном суде.

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