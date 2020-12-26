Приштина, , 07:35 — REGNUM В конце года в Косово, как и всегда, возвращаются албанцы, уезжавшие на работу в страны Евросоюза и Швейцарию. В аэропорту прибывающих встречают национальными танцами и музыкой, причем и то и другое происходит спонтанно. Встречающие держат в руках албанские красные флаги с черным орлом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии поток возвращающихся достаточно интенсивен. Только за 24 декабря в аэропорт Приштины «Адем Яшари» прибыло и отбыло 57 самолетов. С 21 по 24 декабря в Косово прибыли 25 тысяч человек.

В аэропорту Приштины ожидают, что до 27 декабря будет осуществлено 280 вылетов, основной пассажиропоток составят албанцы, возвращающиеся из Швейцарии и Германии.

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