Скопье, , 07:27 — REGNUM Пока министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов продолжает провоцировать Скопье, в Берлине не оставляют попыток найти решение противостояние Болгарии и Северной Македонии, больше напоминающее попытки одной стороны всячески защититься от нападок другой. 24 декабря министр европейских дел Хайко Маас в интервью для Deutsche Welle заявил, что Германия предприняла множество усилий для того, чтобы добиться одобрения проведения первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, однако безуспешно.

Политик подчеркнул, что население стран Западных Балкан видит свое будущее в Евросоюзе, а потому европейцы должны быть в состоянии выполнить свои обещания, пока страны региона не повернулись к ним спиной.

Маас заявил, что Германия не оставит попыток добиться разрешения противостояния между Софией и Скопье.

Напомним, Болгария блокирует в Совете ЕС проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. В Софии упрекают Скопье в разжигании ненависти против болгар и требуют убрать памятные таблички, на которых упоминается о болгарской оккупации страны в годы Второй мировой войны, признать болгарское происхождение македонских языка и культуры. Руководство Северной Македонии отказывается вести переговоры и делать уступки по вопросам идентичности.

17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».

В Скопье всячески демонстрируют готовность продолжать диалог с Софией, но не делая уступок по вопросам идентичности.