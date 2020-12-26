Приштина, , 07:37 — REGNUM Правительство Косово 24 декабря провело онлайн-заседание, на котором было принято решение об «Оценке национального риска отмывания денег и финансирования терроризма в Косово».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министерству финансов предписано опубликовать и распространить такую оценку и список необходимых для снижения данного риска мер.

Правительство также рассмотрело план действий по улучшению системы борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Финансовой разведке было предписано проводить мониторинг реализации отчета министерства финансов о выше описанной оценке министерства финансов.

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